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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

В Брянской области сбиты беспилотники ВСУ при попытке атаки на нефтеперекачивающую станцию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в субботу об атаке украинских беспилотников самолетного типа на нефтеперекачивающую станцию "Дружба".

"Сегодня ночью подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на станцию "Дружба", - написал он в своем телеграм-канале.

Богомаз заявил, что российские системы ПВО уничтожили три беспилотника.

ВСУ Брянская область Александр Богомаз
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