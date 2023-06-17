В Брянской области сбиты беспилотники ВСУ при попытке атаки на нефтеперекачивающую станцию
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в субботу об атаке украинских беспилотников самолетного типа на нефтеперекачивающую станцию "Дружба".
"Сегодня ночью подразделениями ПВО вооруженных сил РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на станцию "Дружба", - написал он в своем телеграм-канале.
Богомаз заявил, что российские системы ПВО уничтожили три беспилотника.