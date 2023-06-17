Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВС Украины
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины, назначенный объект поражен, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"16 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге.
"Цель удара достигнута, назначенный объект поражен", - заявил представитель Минобороны РФ.