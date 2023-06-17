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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВС Украины

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины, назначенный объект поражен, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"16 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины", - сказал Конашенков на брифинге.

"Цель удара достигнута, назначенный объект поражен", - заявил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны
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