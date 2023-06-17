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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные продолжают попытки вести наступательные действия на трех направлениях, войсками РФ отражено 13 атак ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки ведения наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, в районе Времевского выступа российскими подразделениями, авиацией и артиллерией за сутки отражено три атаки ВСУ в районах Новодонецкого (ДНР) и Левадного Запорожской области - уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.

Конашенков заявил, что на запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное Запорожской области, а также уничтожено пять боевых бронемашин в районе Степового.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20", - сказал генерал.

Он сообщил, что на донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ в районах Белогоровки, Верхнекаменки (ЛНР), Новокалиново, Первомайского и Марьинки (ДНР).

Кроме того, в районах Марьинки и Новгородского (ДНР) ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны, сказал Конашенков.

"В ходе боев на данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Помимо этого, Конашенков сообщил о поражении живой силы и техники ВСУ на купянском направлении в районах Синьковки, Тимковки, Кисловки и Берестового Харьковской области, на красно-лиманском направлении в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки (ДНР), а также Серебрянского лесничества.

Также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новоселовского и Кузьмино (ЛНР), сказал Конашенков.

Как заявил генерал, "на херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица "Гиацинт-Б", а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ ДНР Запорожская область ЛНР Харьковская область
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