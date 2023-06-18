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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Шойгу посетил военнослужащих-участников СВО, находящихся на лечении

Шойгу посетил военнослужащих-участников СВО, находящихся на лечении
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил военнослужащих-участников спецоперации, которые находятся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале им.А.А.Вишневского, вручил им награды, сообщили в ведомстве.

"Быстрая эвакуация, - это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы, на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт", - заявил Шойгу в ходе общения с военнослужащими.

Министр поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных Сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

"Министр обороны отметил особую роль военных врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненым в ходе специальной военной операции", - отметили в ведомстве.

"Всего с начала проведения специальной военной операции более 70 % военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт", - сообщили в Минобороны.

Там заявили, что за мужество и героизм при спасении жизней военнослужащих более 4,5 тыс. военных медиков были отмечены государственными наградами.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Центральный военно-клинический госпиталь
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