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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 июня

На саммите БРИКС обсудят расширение, Кремль не намерен продлять "зерновую сделку", Шойгу посетил раненых участников СВО

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Расширение БРИКС обсудят на августовском саммите объединения. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран заявили о желании так или иначе присоединиться к союзу.

- Москва разделяет подходы африканской мирной инициативы по Украине, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИД отметил, что лидеры стран Африки проявили понимание истинных причин украинского кризиса.

- Кремль не видит оснований для продления "зерновой сделки". По словам Пескова, Россия проявляла добрую волю, шла на уступки и продлевала действие сделки, однако "до сих пор то, что нам было обещано, не сделано".

- Шойгу посетил находящихся на лечении в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского участников СВО, вручил им награды. Министр также поздравил специалистов медицинской службы Вооруженных сил РФ с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

- "Зенит" (Санкт-Петербург) выиграл Суперкубок России по футболу среди женщин, одолев московский ЦСКА.

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