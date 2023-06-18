Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ наступать на ряде направлений

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные продолжают попытки вести наступательные действия на трех направлениях, наиболее активно - на запорожском, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступления на запорожском, южно-донецком и донецком направлениях. Наиболее активные действия проходили на запорожском направлении", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, до трех батальонных тактических групп ВСУ, усиленных танками и боевыми бронемашинами, под прикрытием дымовых завес предпринимали попытки наступательных действий несколькими волнами в районах Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области - российские подразделения, при поддержке артиллерии и авиации отразили все атаки.

"За сутки в ходе боевых действий только на запорожском направлении уничтожено свыше 200 украинских военнослужащих, 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

Он заявил, что на южно-донецком направлении, в районе Времевского выступа, армия РФ в течение суток отразила четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь (ДНР) и Новодаровка Запорожской области.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две - Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Striker, а также гаубица Д-20", - сказал представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, на донецком направлении "Южная" группировка за сутки отразила восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка (ДНР).

"Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа (ДНР). В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град", - сказал генерал.

Конашенков заявил, что помимо этого, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.