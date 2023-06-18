Военные РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в ДНР, ЛНР и Харьковской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Российские военные пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вооруженных сил Украины в ДНР, ЛНР и Харьковской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп", - сказал он на брифинге в воскресенье.

По его словам, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

Конашенков сказал, что на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 60 военнослужащих, три пикапа, гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

"В районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - заявил представитель Минобороны РФ.

Он отметил, что на красно-лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение украинским подразделениям в ЛНР и ДНР.

"В течение суток на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

Представитель военного ведомства заявил, что в Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Как сообщил Конашенков, "на херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также орудие "Гиацинт-Б".