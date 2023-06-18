Президент РФ встретится с выпускниками высших военных учебных заведений

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с выпускниками высших военных учебных заведений, а также проведет совещание о развитии внутренних водных путей, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия 1, ВГТРК) в воскресенье.

Кроме того, по информации программы, в планах главы государства совещания с членами правительства и Совета безопасности РФ.

22 июня, в День памяти и скорби, по традиции, президент возложит цветы к могиле неизвестного солдата, сообщает программа.

Как говорится в сообщении, у Путина будут и другие мероприятия.