Путин обсудит с правительством обеспечение экономики твердыми полезными ископаемыми

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства РФ, основной темой станет обеспечение отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, сообщила пресс-служба главы государства.

С докладами выступят вице-премьер Виктория Абрамченко, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, говорится в сообщении.

Будет рассмотрен также ряд текущих вопросов, отметили в Кремле.

По данным пресс-службы, в этот же день глава государства проведет традиционную встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.