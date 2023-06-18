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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Два жителя поселка Глушково Курской области ранены при обстреле со стороны Украины

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возобновлении обстрела со стороны Украины поселка Глушково, есть раненые.

"Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По информации губернатора, в результате обстрела повреждены дома и несколько магазинов.

Ранее в воскресенье Старовойт сообщил, что три населенных пункта Глушковского района подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет. По информации губернатора, в результате обстрела есть повреждения на сахарном заводе.

В поселке Глушково из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта обесточена.

Роман Старовойт Курская область Украина
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