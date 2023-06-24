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Три курских села остались без электроснабжения в ходе обстрела ВСУ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Суджанского района.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плёхово в Суджанском районе. В результате в трех населенных пунктах - Плёхово, Гуево и Горналь - отсутствует электроснабжение. Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению. Также в селе Плёхово в здании школы выбиты окна, пострадало три домовладения, осколками повреждены заборы и сараи. Нанесен ущерб легковому автомобилю", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Старовойт отметил, что никто из жителей не пострадал.

Ранее в субботу губернатор написал, что в Курске система ПВО отразила атаку беспилотников.

Курская область Роман Старовойт
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