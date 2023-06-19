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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

ФСБ заявила о пресечении попытки терактов против руководства Запорожской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли планы Главного управления разведки Минобороны Украины провести террористические акты в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

"ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что органы внутренних дел Запорожской области возбудили в отношении задержанной пособницы уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч.2 ст. 222.1 УК РФ(незаконный оборот взрывчатки).

ФСБ Украина Запорожская область
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