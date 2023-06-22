ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, совершавших покушения на местных чиновников

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Мелитополе членов украинской диверсионной группы, готовивших подрыв железнодорожных путей и организовывавших покушения на представителей местных властей.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

Задержанные, по версии спецслужбы, совершали покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался.

"В ходе расследования указанных преступлений получена информация о планируемом террористами подрыве железнодорожных путей в момент следования по нему состава, перевозящего военную технику и грузы для ВС России. Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей СБ Украины", - заявили в ФСБ.

Члены группы были задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях, отметили в ЦОС.

В отношении участников группы следственным подразделением УФСБ России по Запорожской области возбуждены уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, они заключены под стражу По данным статьям им грозит наказание вплоть до пожизненного.

В ФСБ не раскрыли число задержанных по делу, их личности и другие подробности спецоперации.