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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Нарышкин заявил о намеренном придании Западом завышенного значения контрнаступлению ВСУ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад намеренно придавал завышенное значение украинскому контрнаступлению, а заявленные Киевом в его рамках цели оцениваются как недостижимые.

"Западникам было важно раскручивать тему предстоящего украинского контрнаступления в мировом информпространстве. Придававшееся ему явно завышенное значение - это своего рода элемент психической атаки перед боем", - заявил Нарышкин в интервью "Российской газете".

По его словам, постоянное муссирование данной темы позволяло западникам "оправдывать поставки Киеву вооружений и обеспечить единство стран НАТО, многие из которых уже изрядно устали от Украины и ее президента".

Директор СВР отметил, что "в кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры".

"Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые. Запад, непосредственно вовлеченный в украинский конфликт, прекрасно знает реальные возможности и потенциал ВСУ, в том числе в части контрнаступления", - заявил Нарышкин.

Вместе с тем, по его словам, "авторитетные представители американских и европейских спецслужб и военных ведомств не исключают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам".

"Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии. Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Зеленского. По ряду западных оценок, под угрозой в конечном итоге может оказаться сама украинская государственность", - заявил Нарышкин.

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