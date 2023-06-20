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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Российские военные отбили атаку украинских войск в Запорожской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Атака подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) отражена на южно-донецком направлении в Запорожской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака до пехотного взвода противника в районе восточнее Левадного. Уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ", - сказал Чехов.

Он уточнил, что силами армейской авиации уничтожены боевые бронированные машины, а также поражены более десятка мест скопления сил противника в районе Новодонецкого и Макаровки (ДНР).

В ходе контрбатарейной борьбы огнем самоходных артиллерийских орудий "Гиацинт" уничтожена гаубица ВСУ в районе Великой Новоселки (ДНР), сказал Чехов.

По его словам, на запорожском направлении средствами воздушной разведки вскрыты и мотострелковыми подразделениями при поддержке минометных расчетов уничтожены две разведгруппы противника в районе между населенными пунктами Решетиловское и Дорожнянка (Запорожская область). Пресечена попытка проведения противником разведки боем в районе Мирного (Запорожская область). Понеся потери в живой силе, противник отступил, сказал Чехов.

"В ходе контрбатарейной борьбы огнем гаубичной артиллерии уничтожен минометный расчет в районе Дорожнянки", - сообщил Чехов.

Силами армейской авиации, сказал он, нанесено огневое поражение по скоплению сил противника в районе Левадного. Огнем реактивных систем залпового огня "Град" уничтожен склад боеприпасов в районе города Орехова Запорожской области.

Расчетом зенитного ракетного комплекса "Тор" сбиты два беспилотника - "Фурия" и "Валькирия", сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Россия Украина
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