Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Каждый учащийся 1-4 классов с 1 сентября будет обеспечен горячим питанием в школах, планируется охватить 7,5 млн учеников, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.

"С 1 сентября 2023 года будет обеспечен 100% охват учеников младших классов государственных и муниципальных школ бесплатным горячим питанием за счет федерального бюджета - это 7,5 млн человек", - сказала Голикова по итогам расширенного заседания рабочей группы по организации горячего питания для обучающихся начальных классов, ее слова привели в аппарате.

Она сообщила, что, по состоянию на 15 августа 2020 года Роспотребнадзором были признаны не готовыми к организации горячего питания 2 261 образовательная организация в 27 субъектах. В регионах проведена соответствующая работа по созданию условий для организации питания в соответствии с требованиями санитарного законодательства и на сегодняшний день все работы завершены.

"Я прошу и Минпросвещения РФ, и регионы внимательно относиться к жалобам родителей и оперативно на них реагировать, не давать ответ-отписку, а разбираться в каждом случае, максимально устраняя причины негативных оценок", - подчеркнула вице-премьер.

В конце мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщила, что горячим питанием обеспечены 99,8% учеников начальной школы.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года реализуются мероприятия по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов.