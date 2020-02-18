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Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальных классах

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальных классах
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.

Как заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива предусматривает обязательное и бесплатное горячее питание для всех младших школьников, что должно позволить всем ученикам младших классов, независимо от того, живут они в городе или селе, бесплатно обедать в школе.

Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в 2020 году потребуется 21 млрд рублей.

"В этом году понадобится порядка 21 миллиарда рублей на четыре оставшихся месяца (с 1 сентября 2020 года - ИФ). В последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов. В рамках бюджета, который готовит правительство для внесения поправок, эти суммы должны быть учтены", - отметил Неверов.

Закон устанавливает и общие принципы организации горячего питания, и общие требования к качеству, требования к информации о поставках этого питания.

Поэтапный переход на всеобщее обеспечение горячим бесплатным питанием должен быть осуществлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года".

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.

Госдума

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