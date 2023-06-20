Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин предложил расширить программу судостроения до 2035 г. с акцентом на пассажирский флот

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Программа гражданского судостроения нуждается в переосмыслении с определением конкретных параметров в части судов для пассажирских перевозок, считает президент РФ Владимир Путин.

Принимая участие в совещании по развитию речного судоходства в режиме видеосвязи, Путин констатировал, что для увеличения пассажирских и грузовых перевозок нужно обновлять и наращивать речной флот.

"У нас есть перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусматривается создание порядка одной тысячи судов, в том числе для речных перевозок. Давайте сегодня обсудим, как этот план выполняется, какие требуются дополнительные меры поддержки для обеспечения заданных объёмов судостроения", - сказал президент.

Он напомнил, что в текущем году для достижения целей плана принято решение о финансировании строительства 260 судов на период 2023-2027 годов с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объёмам финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на судах для пассажирских перевозок. Увеличение этого флота позволит сделать путешествия и поездки водным транспортом более доступными и комфортными", - сказал Путин.

Минпромторг РФ ранее сформировал программу судостроения до 2035 года. Потребность заказчиков в строительстве судов на российских верфях оценивалась в 985 судов, из которых 153 крупнотоннажных и среднетоннажных судна.

Владимир Путин Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума одобрила предоставление вне очереди мест в школах детям погибших участников СВО

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Дума приняла в I чтении проект об НДФЛ в 13-15% для уехавших из РФ "удаленщиков"

Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Глава Тамбовской области сообщил о жертвах при взрыве на пороховом заводе

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в тамбовском Котовске

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Дума разрешила ограниченно годным и судимым служить в армии по контракту

Дума приняла в III чтении закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных

Дума приняла в III чтении закон об освобождении от уголовной ответственности мобилизованных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });