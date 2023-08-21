Минтранс заявил, что России нужно 100 скоростных пассажирских речных судов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минтранс оценивает востребованность в скоростных пассажирских речных судах в России примерно в 100 единиц, заявил замглавы ведомства Александр Пошивай на выездном совете Госдумы по речным перевозкам.

По его словам, российская судостроительная промышленность обладает необходимыми компетенциями и мощностями для строительства скоростных пассажирских судов.

При подготовке обновленной транспортной стратегии Минтранс вместе с регионами планирует определить перспективную маршрутную сеть для скоростных речных пассажирских перевозок, необходимую причальную инфраструктуру и этапность строительства флота.

Пошивай добавил, что при строительстве скоростных судов могут быть использованы уже существующие финансовые механизмы государственной поддержки, в частности, льготный лизинг, а вопрос финансовой модели эксплуатации скоростного флота требует дополнительной проработки во взаимодействии с Минэкономразвития, Минфином России, заинтересованными регионами и законодателями.

"При этом, определяющая роль должна принадлежать региональным властям - основным генераторам и потребителям обсуждаемого ресурса", - отметил замминистра.