Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Минтранс заявил, что России нужно 100 скоростных пассажирских речных судов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минтранс оценивает востребованность в скоростных пассажирских речных судах в России примерно в 100 единиц, заявил замглавы ведомства Александр Пошивай на выездном совете Госдумы по речным перевозкам.

По его словам, российская судостроительная промышленность обладает необходимыми компетенциями и мощностями для строительства скоростных пассажирских судов.

При подготовке обновленной транспортной стратегии Минтранс вместе с регионами планирует определить перспективную маршрутную сеть для скоростных речных пассажирских перевозок, необходимую причальную инфраструктуру и этапность строительства флота.

Пошивай добавил, что при строительстве скоростных судов могут быть использованы уже существующие финансовые механизмы государственной поддержки, в частности, льготный лизинг, а вопрос финансовой модели эксплуатации скоростного флота требует дополнительной проработки во взаимодействии с Минэкономразвития, Минфином России, заинтересованными регионами и законодателями.

"При этом, определяющая роль должна принадлежать региональным властям - основным генераторам и потребителям обсуждаемого ресурса", - отметил замминистра.

Минтранс Минфин Минэкономразвития Александр Пошивай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба

Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба

"Роскосмос" назвал основной причиной ЧП с "Луной-25" сбой в работе двигателя

"Роскосмос" назвал основной причиной ЧП с "Луной-25" сбой в работе двигателя

Военные РФ сообщили об уничтожении второго за день дрона в Белгородской области

Гражданка Украины задержана в Ростовской области по подозрению в шпионаже

Школьников на уроках НВП научат боевому управлению беспилотниками

Школьников на уроках НВП научат боевому управлению беспилотниками

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского дрона в Белгородской области

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской ж/д за организацию диверсии

Высокопоставленный иранский генерал приехал на переговоры в Москву

Геологоразведка дает компании право не проводить восстановление леса

Геологоразведка дает компании право не проводить восстановление леса

Суд просят взыскать в доход государства акции "Кузбассэнерго"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });