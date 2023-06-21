Одиннадцатый Международный военно-морской салон открывается в Петербурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Одиннадцатый Международный военно-морской салон (МВМС-2023) откроется в среду в Петербурге. Впервые площадкой проведения МВМС станет Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" в Кронштадте, сообщает пресс-служба салона.

"Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов", - говорится в сообщении организаторов МВМС.

Тематика МВМС традиционно включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы. В рамках "МВМС-2023" запланирована обширная научно-деловая, демонстрационная и культурно-массовая программы.

"На МВМС-2023 пройдет большое количество мероприятий для специалистов в области судостроения и гостей салона. Генеральные конструкторы предприятий проведут совещание по вопросам создания новейшего вооружения и специальной техники. Будут обсуждаться вопросы развития Северного морского пути в условиях конкуренции и санкционной политики Запада. Также состоится ряд конференций, посвященных развитию судостроения в Санкт-Петербурге и России", - цитируют вице-губернатор Петербурга Кирилла Полякова пресс-служба салона.

Корабли-участники МВМС встанут на рейд у Восточного пирса Усть-Рогатки Средней гавани Кронштадта. В частности, в экспозицию войдут большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Иван Грен", корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Серпухов" и МРК проекта 22800 "Советск".

Международный военно-морской салон в Кронштадте будет открыт для свободного посещения 24 и 25 июня с 10.00 до 18.00.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо", в 2021 году он прошел сразу на двух площадках - конгрессно-выставочную и деловую программу салона принял КВЦ "Экспофорум", экспозиция МВМС разместилась у причалов "Морского вокзала".