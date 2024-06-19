Международный военно-морской салон открывается в Петербурге

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Международный военно-морской салон (МВМС-2024) откроется в среду в Петербурге. Как и в прошлом году, площадкой для его проведения выбран Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров Фортов" в Кронштадте, сообщает пресс-служба салона.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, участие в МВМС-2024 подтвердили более 210 участников из 15 стран. Тематика МВМС в этом году включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, а также морскую авиацию и инфраструктуру обеспечения.

Одной из составляющих салона, как и в прежние годы, станет демонстрация боевых кораблей и судов ВМФ России.

"У причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы будут размещены две большие подводные лодки проектов 636.3 (класс "Варшавянка") и 677 ("Лада"), построенные на предприятии "Адмиралтейские верфи", - говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Кроме того, на выставке разместят корвет проекта 20380, малые ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", морской тральщик проекта 12700, малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантные катера проектов 21820 и 11770, а также противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920.

Подготовлены для демонстрации в ходе МВМС-2024 и пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", уточняет ведомство.

Также в рамках салона 19, 21 и 23 июня запланированы показательные выступления пилотажной группы "Русские витязи".

Международный военно-морской салон будет открыт для свободного посещения 22 и 23 июня с 10.00 до 18.00.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". В 2023 году мероприятие впервые принял Кронштадт.