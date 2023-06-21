Премьер РФ обсудит с катарским коллегой экономическое сотрудничество между странами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани в среду посетит Москву, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В ходе визита 21 июня в Москву председатель Совета министров, министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани проведет переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-катарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. "Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах", - сообщили в пресс-службе.

"Одной из важных сфер двухстороннего сотрудничества является взаимодействие в сельском хозяйстве. В прошлом году объем торговли продукцией АПК увеличился на 50,9% за счет роста поставок отечественной сельхозпродукции, в том числе пшеницы и прочих готовых продуктов из зерна. В январе-мае 2023 года агроэкспорт из России в Катар увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - подчеркнули в кабмине.