Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Премьер РФ обсудит с катарским коллегой экономическое сотрудничество между странами

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани в среду посетит Москву, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"В ходе визита 21 июня в Москву председатель Совета министров, министр иностранных дел Государства Катар Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани проведет переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.

Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-катарского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. "Отдельное внимание будет уделено реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах", - сообщили в пресс-службе.

"Одной из важных сфер двухстороннего сотрудничества является взаимодействие в сельском хозяйстве. В прошлом году объем торговли продукцией АПК увеличился на 50,9% за счет роста поставок отечественной сельхозпродукции, в том числе пшеницы и прочих готовых продуктов из зерна. В январе-мае 2023 года агроэкспорт из России в Катар увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - подчеркнули в кабмине.

Россия Михаил Мишустин Катар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти человек

Что произошло за день: вторник, 20 июня

Дума одобрила предоставление вне очереди мест в школах детям погибших участников СВО

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Дума приняла в I чтении проект об НДФЛ в 13-15% для уехавших из РФ "удаленщиков"

Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек в результате взрыва

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Всех учеников начальных классов в РФ обеспечат горячим питанием в школах с 1 сентября

Глава Тамбовской области сообщил о жертвах при взрыве на пороховом заводе

Взрыв с последующим возгоранием произошел на пороховом заводе в тамбовском Котовске

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО

Принят закон о льготах при поступлении в вузы для участников СВО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });