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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Путин примет в четверг главу правительства Катара

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг, 22 июня, встретится с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Танимом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Завтра его примет Путин", - сказал Песков, отвечая в среду журналистам на соответствующий вопрос.

Председатель Совета министров Катара прибыл в Москву в среду. В этот день у него запланирована встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Владимир Путин Дмитрий Песков Катар
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