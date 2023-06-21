Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Ректором МГТУ имени Баумана утвержден Михаил Гордин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Михаил Гордин утверждён новым ректором Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, он занимал пост исполняющего обязанности ректора вуза с 2021 года, сообщили в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Гордин окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова. Имеет ученую степень кандидата технических наук.

7 октября 2021 года Гордин был назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Михаил Гордин МГТУ имени Баумана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ заявила о задержании агентов спецслужб Украины, готовивших теракты в Запорожской области

ФСБ сообщила о задержании хабаровчанина, переводившего деньги на помощь ВСУ

Три украинских дрона попытались атаковать объекты на территории Московской области

Железная дорога повреждена на востоке Крыма, пострадавших нет

Два беспилотника упали на подлете к складам одной из воинских частей в Подмосковье

Число жертв наводнения в Херсонской области после разрушения ГЭС выросло до 41 человека

Число жертв наводнения в Херсонской области после разрушения ГЭС выросло до 41 человека

Число погибших при взрыве на Тамбовском пороховом заводе выросло до пяти человек

Что произошло за день: вторник, 20 июня

Дума одобрила предоставление вне очереди мест в школах детям погибших участников СВО

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов

Минпромторг РФ передумал регулировать работу маркетплейсов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });