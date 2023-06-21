Ректором МГТУ имени Баумана утвержден Михаил Гордин
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Михаил Гордин утверждён новым ректором Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, он занимал пост исполняющего обязанности ректора вуза с 2021 года, сообщили в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
Гордин окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана в 1993 году. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Занимал должность генерального директора Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова. Имеет ученую степень кандидата технических наук.
7 октября 2021 года Гордин был назначен исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Н. Э. Баумана.