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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Собянин пообещал открыть все новые корпуса Бауманки до 1 сентября 2024 года

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Москве 1 февраля открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана, все строящиеся корпуса будут введены в эксплуатацию в 2024 году и до 1 сентября примут студентов, сообщил на совещании с президентом Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин. Совещание прошло в формате видеоконференции.

"Сегодня мы открываем два корпуса. Первый - это Исследовательский центр, который будет ракетно-космическими технологиями заниматься, (второй - ИФ) это Многофункциональный библиотечный корпус. (...) Мы продолжаем строить корпуса, и они будут введены в этом году и до 1 сентября все примут студентов", - сказал мэр.

По его словам, завершается строительство и других зданий нового кампуса МГТУ, среди которых Многофункциональный комплекс "Квантум-парк" и Центральный кластер, в котором расположатся Федеральный испытательный центр, Конгресс-центр, Культурно-досуговый центр, и кластеры "Технология защиты природы", "Цифровое материаловедение", "Цифровая трансформация", "Инновационный хаб".

Мэр добавил, что строится и здание общежития для студентов, "которое не только украсит Бауманку, но и город в целом, 60 тысяч кв.м, и до конца года оно тоже вступит в строй".

Для обеспечения образовательных объектов ранее была открыта станция Большой кольцевой линии столичного метрополитена "Электрозаводская", а также построен пешеходный мост от нее к кампусу, напомнил Собянин.

"Строим второй пешеходный мост от комплекса общежитий до учебных корпусов, передали Бауманке стадион, его отремонтировали должным образом, благоустроили, и провели, помимо этого, большое комплексное благоустройство. В прошлом году это самый крупный московский проект был, 14 улиц вокруг Бауманки также были качественно благоустроены", - отметил Собянин.

Проект комплексного развития МГТУ имени Баумана, реализуемый правительством Москвы, предусматривает строительство и реконструкцию 14 зданий общей площадью около 170 тысяч кв.м. Ранее были открыты Центр биомедицинских систем и технологий, Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий МГТУ.

Сергей Собянин Москва Бауманка МГТУ Баумана
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