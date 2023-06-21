ФСБ заявила о задержании агентов спецслужб Украины, готовивших теракты в Запорожской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Управления ФСБ по Запорожской области задержали нескольких жителей Мелитополя по подозрению в работе на украинские спецслужбы и подготовке терактов в отношении представителей власти, сообщили в УФСБ.

"Сотрудниками управления выявлены жители города Мелитополь, завербованные Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления диверсионно-террористической деятельности на территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что целями агентов украинской разведки являлись сотрудники органов власти Запорожской области. Преступление, как отмечает УФСБ, планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины.

УФСБ также распространило оперативное видео с задержанием трех человек. Подозреваемые сообщили оперативникам, что в их обязанности входила в том числе слежка за чиновниками и передача информации в ГУР Минобороны Украины. "Говорили мне проводить слежку за какими-то людьми. Эти люди госслужащие. И я готовил один из терактов", - сказал на видео один из задержанных.

По местам жительства задержанных были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, инструкции по производству СВУ, а также данные, изобличающие подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Сейчас проводятся следственные мероприятия, сообщили в УФСБ.