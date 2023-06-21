Абрамченко отметила, что три крупных месторождения лития закроют потребности РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Три крупных месторождениях лития, которые недропользователи получат в 2023 году из нераспределенного фонда недр, полностью закроют растущие потребности России в этом сырье. Такое мнение высказала вице-премьер Виктория Абрамченко итогам оперативного совещания президента РФ с членами правительства.

Она отметила, что для развития большинства высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как, например, микроэлектроника, аэрокосмическая отрасль, производство накопителей энергии, необходимо качественное минеральное сырье. Сейчас работа по организации недропользования выстраивается под конкретные запросы Министерства промышленности, которое отвечает за формирование спроса внутри страны на стратегическое сырье, добавила Абрамченко.

"Мы сформировали и утвердили новый Перечень основных видов стратегического минерального сырья, который не актуализировался более четверти века. Номенклатура расширена с 29 до 55 видов сырья. Активизировали работу по подготовке к лицензированию имеющихся месторождений стратегического сырья. Это порядка 30 месторождений нераспределенного фонда недр. Уже выдали лицензии на разведку и добычу на Колмозерском и Полмостундровском месторождениях лития в Мурманской области", - сказала она.

"Именно Колмозерское месторождение считается крупнейшим и наиболее перспективным. Помимо лития оно содержит запасы ниобия, тантала и бериллия. Разработка месторождения позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до производства накопителей энергии для атомной промышленности, космической отрасли, транспорта, осуществления деятельности в Арктической зоне России. Кроме того, по поручению главы государства готовимся к лицензированию Тастыгского литиевого месторождения в Тыве. По оценкам экспертов, эти месторождения полностью закрывают растущие потребности нашей промышленности в литиевом сырье", - подчеркнула Абрамченко.