Мантуров заявил, что Россия к 2025 году полностью закроет собственные потребности в литии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия планирует к 2030 году полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами, особое внимание будет уделено развитию литиевых производств, по литию потребности РФ будут закрыты раньше - в 2025 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер -глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Россия располагает одной из крупнейших в мире минерально-сырьевых баз, включая редкие и редкоземельные металлы, мы на втором месте в мире (после Китая). Отечественная сырьевая база способна потенциально обеспечить текущую и перспективную потребность российской промышленности, в том числе с помощью введения в эксплуатацию новых месторождений и выстраивания максимально полного цикла переработки сырья. Для обеспечения суверенитета в области РМ и РЗМ уже сейчас реализуются инвестиционные проекты в рамках дорожной карты развития высокотехнологичной области "Технологии новых материалов и веществ". В соответствии с ее целевыми показателями российская промышленность к 2030 году будет полностью обеспечена отечественными РМ и РЗМ", - сказал он.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться созданию сырьевой базы по литию (используется в создании батарей, в том числе для электромобилей), который импортируется с дальнейшей переработкой в РФ.

"С переработкой и сейчас проблем нет, сразу на нескольких заводах имеются мощности по переработке литиевого сырья. Уже в этом году может начаться опытно-промышленная отработка техногенных отвалов Завитинского литиевого месторождения в Забайкальском крае. Кроме того, запланирована добыча лития на Талангуйской перспективной площади в Забайкальском крае. Планируется реализовать проект на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. В долгосрочной перспективе планируем реализацию ряда других добычных проектов. Совокупный объем добычи лития по всем проектам к 2025 году удовлетворяет внутренние потребности, а к 2030 одновременно обеспечит внутренние потребности и экспорт", - сообщил Мантуров.