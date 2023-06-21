Спецусловием для аукционов на стратегические виды минералов станет глубокая переработка в РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Специальным условием при проведении аукционов на стратегические виды минерального сырья станет требование его глубокой переработки на территории России. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам оперативного совещания президента РФ с членами правительства.

Она отметила, что продолжается настройка инструментов поддержки недропользователей, готовых работать с месторождениями стратегического минерального сырья. С 1 января прошлого года вступили в силу изменения закона "О недрах", которые позволили устанавливать специальные условия к участникам аукциона. Фактически участки недр предоставляются конкретному лицу без конкурентных процедур с минимальным стартовым платежом.

"К сожалению, процедура получения таких "спецусловий" осталась непрозрачной. Поэтому на совещании предложили внести корректировку действующего законодательства в части принятия решения о "спецусловиях" только в соответствии с поручением главы государства на основании обосновывающих материалов. И второе направление - предложили установление обязательных требований по глубокой переработке на территории России добываемого стратегического минерального сырья к участникам аукционов со "спецусловиями". Аналогичные требования уже действуют, например, для участников приоритетных инвестиционных проектов по освоению лесов", - сказала Абрамченко.