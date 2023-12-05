Дума приняла закон о введении спецтребований к участникам аукционов на недра

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "О недрах", которые, в частности, вводят с 1 января 2024 года специальные требования к участникам аукционов на участки недр.

В соответствии с правительственным законопроектом № 222049-8, специальные требования будут устанавливаться решением правительства по поручению президента. Порядок оформления спецтребований будет установлен указом президента.

Кроме того, изменения в закон "О недрах" наделяют правительство правом утверждать перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых и продукции с высокой добавленной стоимостью из этих видов сырья. Таким образом, планируется стимулировать глубокую переработку дефицитной группы сырья и создания добавленной стоимости внутри страны.

Отдельно в качестве стимулирующей меры предусмотрена возможность установления пониженных стартовых платежей для дефицитных видов по отдельным поручениям президента.

Так, с 1 января 2024 года спецтребования к участникам аукциона на участки недр федерального и местного значения (а также на участки, не отнесенным к указанным критериям) по решению правительства будет определен стартовый размер платежей: в размере не менее 10% величины суммы НДПИ в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации; в размере не менее 5% величины суммы НДПИ в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации по нефти и (или) газовому конденсату - в отношении нефти и газового конденсата, соответственно.

В отношении трудноизвлекаемых полезных ископаемых (для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи) стартовый платеж будет равным сумме сбора за участие в аукционе.

В исключительных случаях установление стартовых платежей за пользование недрами в отношении дефицитных видов ТПИ будет осуществляться по решению правительства в соответствии с поручениями президента. В этом случае минимальный платеж не может быть менее 10% величины суммы НДПИ в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации по соответствующему дефицитному сырью.

Закон также учитывает проведение аукциона на участок недр федзначения, где месторождение открыто в результате геологоразведки юрлицом с участием иностранных инвесторов (в отношении которых правительством принято решение отказывать в предоставлении лицензии). В таком случает стартовый платеж устанавливается как сумма расходов этого лица на поиск и оценку месторождения.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.