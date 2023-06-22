Мосгорсуд проверит законность продления ареста журналиста WSJ Гершковича

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление ареста обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Заседание назначено на 11:30.

Процесс пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы уголовного дела Гершковича засекречены.

Лефортовский суд Москвы 23 мая по ходатайству следствия продлил срок ареста Гершковича до 30 августа.

Защита ранее заявляла, что журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".