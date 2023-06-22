Что случилось этой ночью: четверг, 22 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мосгорсуд проверит законность продления ареста журналиста WSJ Гершковича. Процесс пройдет в закрытом от слушателей режиме.

- Береговая охрана США все еще считает возможным найти выживших в пропавшем в Атлантике аппарате. По их словам, у людей в подводном аппарате, вероятно, пока есть некоторый запас кислорода, еды и воды.

- США хотят, чтобы Столтенберг пока остался на посту генсека НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании.

- Космонавты выйдут в открытый космос для установки на МКС средства связи нового поколения. Это сделают россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.



- Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую Шиффа за высказывания о связях Трампа с РФ. Резолюция осуждает члена Палаты "за введение в заблуждение американской общественности".