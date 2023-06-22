Путин примет главу правительства Катара

В этот же день с катарским коллегой встретится Лавров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Председатель Совета министров Катара прибыл в Москву в среду и уже встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Главы правительств России и Катара обсудили перспективные сферы двустороннего сотрудничества, в том числе энергетику, поставки продовольствия и транспорт, Мухаммед Бен Абдель Рахманом Аль Тани затронул и ситуацию на Украине.

"Катар - ключевой партнер России на Ближнем Востоке. Наши дружеские отношения основаны на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга", - сказал Мишустин на встрече в среду, заверив, что "российская сторона заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества" с Катаром.

Он отметил, что взаимодействие Москвы и Дохи помогает обеспечивать баланс на мировом газовом рынке. "В энергетике Россия и Катар наладили стратегическое партнерство на долгосрочную перспективу. Катарское инвестиционное агентство - крупнейший акционер "Роснефти". Мы совместно работаем в Форуме стран - экспортеров газа, штаб-квартира которого находится в столице Катара, городе Доха", - сказал российский премьер.

И добавил: "Координация действий на глобальном газовом рынке обеспечивает баланс спроса и предложения на уровне, который устраивает и производителей, и, соответственно, потребителей голубого топлива".

Он предложил диверсифицировать торговлю между Москвой и Дохой, "активнее переходить на использование национальных валют, стимулировать запуск новых совместных проектов".

"В прошлом году Россия существенно нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции - более чем на 50%. Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего - халяльной продукции", - заверил премьер РФ.

В качестве перспективного направления Москва рассматривает и сотрудничество в сфере транспорта. "Прежде всего это известный международный транспортный коридор "Север - Юг". Сейчас прямые авиарейсы между нашими странами осуществляются по маршруту Москва - Доха. Мы заинтересованы в расширении географии полётов. Уверен, это будет способствовать увеличению в том числе туристических обменов, укреплению контактов между людьми", - сказал Мишустин.

В свою очередь его катарский коллега отметил, что "Россия играет ключевую роль на энергетическом рынке, в вопросах продовольственной безопасности, в плане безопасности поставок". "Кроме того, вы уже упомянули вопросы инвестиций в энергетической и других сферах. И здесь, в России, мы рассчитываем рассмотреть возможности дальнейшего взаимодействия в этих областях", - сказал Мухаммед Бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Председатель Совета министров Катара добавил, что политические отношения между Москвой и Дохой стабильны и продолжают развиваться.

"И это даёт нам возможность обсудить наше сотрудничество в политическом плане, а также по международным вопросам и конфликтам", - отметил он и затронул ситуацию на Украине.

"Мы надеемся, что текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешён максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Уставом Организации Объединённых Наций. Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении, и я рассчитываю обсудить эти вопросы завтра с министром иностранных дел", - сказал катарский премьер.

В четверг Мухаммеда Бен Абдель Рахманом Аль Тани ждёт насыщенная программа, помимо того, что его примет президент России, встречу с ним проведет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне на брифинге сообщила, что министры подробно обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-катарских отношений, обстоятельно обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня, включая ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и арабо-израильском урегулировании.

По ее словам, "отдельное внимание запланировано уделить перспективам долгосрочной и устойчивой стабилизации обстановки в зоне Персидского залива через формирование в данном регионе механизмов коллективного реагирования при участии всех заинтересованных государств на существующие вызовы и угрозы".