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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Эмир Катара выразил поддержку действиям властей РФ в связи с событиями 24 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялся по инициативе катарской стороны, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что "с обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах".

"В этом контексте дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдель Рахмана Аль Тани", - говорится в сообщении.

Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам, сообщили в пресс-службе.

"Условлено о продолжении контактов", - отмечается в сообщении.

Премьер-министр - глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Аль Тани 21-22 июня в Москве провел переговоры с президентом РФ Путиным, премьером РФ Михаилом Мишустиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Катар Владимир Путин
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