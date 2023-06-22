Склад с посудой горит в Ростове-на-Дону на площади 1000 кв. м.

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание на складе с посудой и электронной техникой на рынке в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 06:34 мск поступила информация о загорании на складе с посудой и электронной техникой. По оперативным данным площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел на рынке "Классик". К тушению привлечены 63 человека и 21 единица техники.