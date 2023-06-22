Площадь пожара на складе с посудой в Ростове-на-Дону выросла до 2 тыс. кв. м

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на складе с посудой и электронной техникой в Ростове-на-Дону уже на площади в 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Ранее сообщалось, что 06:34 по московскому времени поступила информация о возгорании на складе с посудой и электронной техникой на территории рынка "Классик". По первым данным, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание в электропроводке.