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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Площадь пожара на складе с посудой в Ростове-на-Дону выросла до 2 тыс. кв. м

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на складе с посудой и электронной техникой в Ростове-на-Дону уже на площади в 2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Ранее сообщалось, что 06:34 по московскому времени поступила информация о возгорании на складе с посудой и электронной техникой на территории рынка "Классик". По первым данным, площадь возгорания составляла 1 тыс. кв. м. Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали короткое замыкание в электропроводке.

МЧС России Ростов-на-Дону Ростовская область
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