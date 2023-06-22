Попова напомнила о рисках появления более заразных вариантов коронавируса

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на отмену ВОЗ статуса чрезвычайной ситуации по COVID-19, в мире сохраняется угроза возникновения более заразного и вызывающего более тяжелое течение болезни варианта коронавируса.

"Несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, новая коронавирусная инфекция по-прежнему является серьезной угрозой здоровья людей во всем мире. Широкая циркуляция возбудителя продолжается, сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни, что делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов в осуществление эпиднадзора", - сказала Попова, выступая на IV международной конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

Она отметила, что необходимо следить не только за вновь возникающими случаями заболеваний, но и за последствиями коронавируса – постковидом, лонгковидом.