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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Заболеваемость COVID-19 в Москве за неделю выросла на 20%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом в Москве за неделю с 17 по 23 июля составило 693 случая, таким образом, недельный прирост новых случаев после продолжительного снижения вырос на 20%, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

За неделю были госпитализированы 274 человека, выздоровели за этот период 565 пациентов, скончались 19 человек.

Неделей ранее, с 10 по 16 июля, в столице было выявлено 575 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 26 человек.

Всего в Москве с начала распространения COVID-19 зарегистрировано 3 525 163 случая заболевания и 49 119 умерших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 июля 2023 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Москва
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