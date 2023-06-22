Шойгу анонсировал формирование резервной армии и армейского корпуса к концу июня

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что к концу июня будут сформированы резервная армия и армейский корпус, которые получат более 3 тысяч единиц боевой техники.

"К концу июня мы завершим формирование армейского резерва, и в самое ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", - сказал глава военного ведомства в ходе заседания Совбеза РФ под председательством президента Владимира Путина в четверг.

При этом Шойгу отметил: "Пять полков также сформировано более чем на 60%".

По словам министра, резервные формирования получат более 3000 единиц техники.