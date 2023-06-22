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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Шойгу сообщил о наборе 114 тыс. контрактников в российскую армию за последнее время

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Число контрактников в российской армии за последнее время выросло на 114 тыс. человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По контракту на сегодняшнее утро набраны 114 тыс. человек - это по прямому контракту, и плюс к этому 52 тыс. - это добровольцы", - сказал Шойгу в четверг на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности.

"В сутки на контракт в среднем поступает 1336 человек, это фактически каждые сутки получаем полк", - сказал министр.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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