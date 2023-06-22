Четыре человека погибли при украинском обстреле запорожского Токмака и села Таврия

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Город Токмак на севере Запорожской области попал в четверг под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины, один житель погиб, в селе Таврия при обстреле погибли три человека, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Поврежден (в Токмаке - ИФ) фундамент девятиэтажного жилого дома. Погиб мирный житель", - сказал он. По информации экстренных служб, всего по городу было выпущено три ракеты, две из них сбили.

Позднее представитель экстренных служб региона сообщил, что под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попало село Таврия в Запорожской области.

"Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек. Еще один удар пришелся на дорогу в населенном пункте. Один человек погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу Мелитополя", - сказал он.

Токмак - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности. Согласно открытым данным, до последнего времени в нем проживали до 30 тысяч человек.

Село Таврия находится в Токмакском районе, из которого власти ранее организовали добровольный выезд населения.