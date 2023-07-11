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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

ВСУ обстреляли запорожский Токмак

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Город Токмак на севере Запорожской области попал во вторник под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"По предварительной информации, враг использовал кассетные боеприпасы. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки", - сказал он.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Токмак - один из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области, которые чаще всего подвергаются украинским обстрелам. Он вошел в перечень городов, из которых власти организовали добровольный выезд населения в целях безопасности.

Токмак ВСУ Запорожская область
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