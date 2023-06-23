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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Холдинг "Высокоточные комплексы" сообщил о ходе разработки платформы БМП "Манул"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Разрабатываемая в России новая боевая машина пехоты "Манул" может пойти на вооружение подразделений морской пехоты, сообщил холдинг "Высокоточные комплексы" ("Ростех").

"В настоящее время опытно-конструкторские работы по созданию платформы БМП "Манул" продолжаются. Сроки начала серийного производства будут определены после завершения ОКР", - сообщили в пресс-службе холдинга на Международном военно-морском салоне.

В холдинге сказали, что для "Манула" создано универсальное шасси, которое может быть использовано в качестве платформы для создания различной техники, в том числе БМП для морской пехоты.

"С учетом предназначения сил морской пехоты, специально подготовленной для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов, БМП "Манул" подходит исключительно: подвижность на воде машине обеспечивают два водометных движителя. Скорость на плаву 10 км/ч. Переднемоторная компоновка позволяет организовать полезный объем как единое пространство", - сообщили в пресс-службе.

"Увеличенные по сравнению с базовой машиной БМП-3 габариты позволяют "Манулу" добиться оптимального размещения требуемого оборудования. Десантное отделение перенесено в кормовую часть машины", - заявили в холдинге.

Ростех Высокоточные комплексы
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