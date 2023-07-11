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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Российские военные получили новую партию БМП

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Курганмашзавод" с опережением графика поставил Минобороны РФ очередную партию боевых машин пехоты, сообщила во вторник пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы" ("Ростех").

"В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", - говорится в сообщении пресс-служба.

"За несколько месяцев этого года на "Курганмашзаводе" был освоен капитальный ремонт шасси БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок". Первая отгрузка изделий прошла в последних числах июня, на месяц раньше намеченного контрактом срока. И механические модули с модернизацией под "Бережок" поставляются заказчику с апреля также с опережением графика", - сказано в сообщении "Высокоточных комплексов".

"Производственная программа второго полугодия будет еще более жесткой. Нам предстоит изготовить продукции на 30% больше, чем за прошедшие шесть месяцев", - цитирует пресс-служба исполнительного директора "Курганмашзавода" Петра Тюкова.

"Почти год трудовой коллектив "Курганмашзавода" работает в режиме шесть дней в неделю по 12 часов. На некоторых производственных участках введен круглосуточный сменный график", говорится в сообщении холдинга.

Минобороны РФ Курганмашзавод Ростех
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