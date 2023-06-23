Утвержден порядок передачи Минобороны и МЧС конфискованных товаров легкой промышленности

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Товары легкой промышленности, конфискованные в рамках дел об административных правонарушениях и полученные Росимуществом, можно будет передавать на гуманитарные и другие цели МЧС и Минобороны.

"Постановление, закрепляющее норму принятого в июне закона, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Речь идет об обуви, одежде, а также текстильных изделиях.

"Благодаря принятому решению они будут не уничтожаться, а при необходимости безвозмездно передаваться МЧС и Минобороны. Далее товары будут использоваться по их прямому назначению", - отметили в пресс-службе. В частности, для оказания помощи людям, чье имущество пострадало от пожара или наводнения, уточнили там.

Постановлением правительства устанавливается порядок безвозмездной передачи конфискованных товаров. Росимущество при поступлении таких товаров направляет Минобороны и МЧС уведомление о наличии конфиската. Министерства в свою очередь в течение 15 дней направляют в Росимущество согласие на получение товаров.

"Закон, в соответствии с которым конфискованные товары могут быть переданы на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС, был подписан президентом 13 июня. Его действие распространяется на все конфискованные, но еще не уничтоженные товары", - напомнили в правительстве.