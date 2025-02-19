Поправки о направлении конфиската на гуманитарные цели принят в первом чтении

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче для гуманитарных нужд конфискованных продуктов.

Законопроект № 797740-8 правительство внесло в парламент в декабре.

Проект предлагает дополнить статью 32.4 КоАП положением, согласно которому конфискованные по решению суда товары и продукция, в отношении которых установлены требования по маркировке, по результатам экспертизы при признании их безопасными или пригодными для использования по прямому назначению "могут быть безвозмездно переданы для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию уполномоченным федеральным органам исполнительной власти или уполномоченным организациям в случаях и порядке, которые установлены правительством.

Исключение составят спиртосодержащие лекарственные препараты для медицинского применения, спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция, алкогольная, табачная и никотинсодержащая продукция, а также товары легкой промышленности, распоряжение которыми осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством, предусматривает проект закона.

В пояснительной записке отмечается, что сейчасдля целей гуманитарного реагирования имущество передается безвозмездно в соответствии с постановлением правительства от 8 сентября 2023 года № 1470 по заявкам Минобороны, МЧС и Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию"".