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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

ЕС ослабит экспортные запреты в отношении России для техобслуживания нефтепровода КТК

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз в рамках 11-го пакета санкций ослабит некоторые экспортные ограничения в отношении России для обеспечения возможности технического обслуживания системы "Каспийского трубопроводного консорциума", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

Так, отмечается, что в числе энергетических мер документ предполагает "введение выверенных и очень целенаправленных отступлений от существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить техническое обслуживание трубопровода КТК, по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию".

Консорциум не является объектом каких-либо международных санкций. Несмотря на это, у него все-таки возникали сложности во взаимодействии с зарубежными партнерами. В частности, КТК потребовалось содействие властей Казахстана в решении проблем с поставками оборудования, - о соответствующих консультациях с ЕС, США и Великобританией сообщал глава казахстанской нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев. Он же 12 июня в Лондоне провел переговоры с директором управления по санкциям министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Дэвидом Ридом.

В марте КТК сообщал, что подобрал в России альтернативы по 97% номенклатурных позиций оборудования зарубежного производства, необходимого для бесперебойной работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. При этом по некоторым важным позициям, связанным с выносными причальными устройствами (ВПУ), проблема поставок не решена, консорциум ведет переговоры об организации их производства на территории России. В 2026 году консорциум планирует замену ВПУ-1 и ВПУ-2.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. В 2022 году компания отгрузила на экспорт 58,7 млн тонн нефти, прогноз на 2023 год - около 61 млн тонн.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

ЕС КТК
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