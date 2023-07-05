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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Эр-Рияде рассчитывают на повышение эффективности и прозрачности действий ОПЕК+

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ продолжит заниматься проблемами и вызовами в области энергетики, действия организации станут более эффективными и прозрачными, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, выступая на 8-м Международном семинаре ОПЕК.

Он также сообщил, что ОПЕК смогла верифицировать данные по добыче нефти в России на основе информации семи независимых источников, и организация продолжит это делать ежемесячно.

Министр подчеркнул, что решение России сократить с августа экспорт нефти на 500 тысяч б/с было добровольным с ее стороны. "Им никто не дает указаний, они сами принимают такие решения", - отметил бен Сальман.

Абдулазиз бен Сальман ОПЕК Саудовская Аравия
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