Евросоюз запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ЕС запретил возможность транспортировать российскую нефть по трубопроводу в Германию и Польшу.

"Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок нефти из России по северному участку нефтепровода "Дружба", прекращается", - говорится в сообщении Европейского совета.

"Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", - подчеркивается в сообщении.