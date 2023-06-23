Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Очередной - 11-й - пакет санкций Евросоюза в отношении России опубликован в Официальном журнале ЕС, они вступят в силу в субботу, 24 июня.

Ранее сообщалось, что новый пакет нацелен на борьбу против обхода ограничительных мер.

Помимо этого, в рамках новых мер ЕС ввел санкции в отношении более 100 физических и юридических лиц. В пресс-релизе Совета ЕС сообщалось, что среди них - высокопоставленные военные чиновники, предприниматели, "а также российские IT-компании, которые предоставляют важнейшие технологии и программное обеспечение российской разведке, а также структурам, которые работают с ВС РФ".

В рамках 11-го пакета санкций ЕС также отменяет временные разрешения для Германии и Польши импортировать российскую нефть через трубопровод "Дружба".

Кроме того, ЕС включил "87 новых организаций в список структур, которые напрямую поддерживают военно-промышленный комплекс России", в отношении них вводят "более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий". Уточняется, что в этот список добавят, в том числе компании, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении.

Более того, новые меры предусматривают "расширение запрета на транзит некоторых товаров двойного назначения, например, передовых технологий, авиационных материалов, экспортируемых из ЕС в третьи страны через Россию". Также союз "распространяет запрет на экспорт автомобилей класса люкс на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя больше 1900 см3, а также на все электрические и гибридные транспортные средства". Помимо этого, ЕС введет "полный запрет на некоторые типы компонентов машин".

В рамках нового антироссийского пакета санкций ЕС полностью запретил проезд по своей территории грузовикам с российскими прицепами и полуприцепами.

Власти ЕС также запрещают импорт сталепродукции и изделий, для производства которых использовался металл из РФ. ЕС будет требовать у импортеров металла в страны союза доказательства того, что используемые ресурсы для переработки не поступали из России.

ЕС также расширил ограничения на транзит по территории России ряда товаров и технологий, которые могут использоваться в оборонном секторе. Помимо этого, санкции предусматривают запрет на заход в порты ЕС танкеров, осуществляющих перевалку с судна на судно нефти РФ, в случаях, когда "соответствующие власти имеют основания полагать, что эти суда имеют отношение к нарушению запрета на импорт в ЕС российской нефти и нефтепродуктов, доставляемых морским путем".

ЕС также продлевает приостановку действия лицензий на вещание пяти российских СМИ: RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook, "Царьград" и "Катехон".